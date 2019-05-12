علماء الأحياء: الدبابير “تفكر” بمنطق!

2019/05/12 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..اكتشف علماء من جامعة مدينة آن آربر بولاية ميشيغان الأمريكية، أن الدبابير العادية التي تعيش ضمن مستعمرات تمتلك مقدرات خاصة.ونشرت مجلة “Biology Letters” نتائج دراسة لعلماء أمريكيين جديدة عن الدبابير يوم الأربعاء 8 مايو الجاري.وتوصل الباحثون إلى أن الدبابير الورقية التي تعيش في خلايا تتكون من عشرات الأفراد قادرة على الوصول إلى […]

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