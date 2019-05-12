منح الجامعات صلاحية تحديد بدء الامتحانات النهائية

2019/05/12 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاحد، منح الجامعات صلاحيات تجديد بدء الامتحانات النهائية.وذكرت الوزارة في بيان ان “تم منح الجامعات كافة صلاحية تحديد مواعيد بدء الامتحانات النهائية لطلبة الدراسات الاولية وللسنة الدراسية الحالية 2019/2018”.وقال وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي فؤاد قاسم محمد، ان وزير التعليم العالي الدكتور قصي السهيل […]

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