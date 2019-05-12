بالوثيقة.. مجلس نينوى يقرر عقد جلسة لاختيار المحافظ غداً

2019/05/12 | 18:17

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بغداد اليوم _ نينوى

بغداد اليوم

بغداد اليوم _ نينوى

كشفت عضو مجلس محافظة نينوى هيام الهام، اليوم الأحد، أن المجلس سيصوت على اختيار النائب منصور المرعيد محافظا خلفا للمقال نوفل العاكوب، يوم غد.

وقالت الهام لـ(بغداد اليوم)، إن "توافقات سياسية حصلت على تولي النائب منصور الم

بغداد اليوم _ النجف

أصدرت مديرية شرطة النجف، اليوم الأحد، توضيحا بشأن "علوش جرمانة" المدان بتهمة "سب المقدسات"، فيما أشارت الى وجود قضية أخرى وفق مادة الإرهاب سيحاكم عليها مع 3 متهمين آخرين.

وقال إعلام المديرية في

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