2019/05/12 | 18:19

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الحشد الشعبي يكشف هدف زيارة بومبيو الاخيرة لبغداد

بغداد/ خطوة

اوضح مستشار الأمن الوطني العراقي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الاحد، أن الإدارة الأمريكية أكدت لحكومة بغداد عدم نيتها اتخاذ أي خطوات عسكرية ضد إيران.

وقال الفياض، في حديث لوكالة “إرنا” الإيرانية، إن الولايات المتحدة قلقت من ردود أفعال إيرانية محتملة، مشيرا إلى أن هدف الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى بغداد يعود إلى “تقديم علامات الاطمئنان لعدم نيتهم القيام بعمل عسكري”.

وأشار الى أن العراق يقوم بدوره في هذه القضية بشكل كامل ومنسجم مع الحرص على تجنیب المنطقة أزمات حادة، مبديا معارضة بغداد منذ أول أيام “أزمة العقوبات” بين واشنطن وطهران، للخطوات العقابية الأمريكية ضد إيران.

وشدد على أن العراق لم يكن جزءا من سياسة العقوبات الأمريكية ولا يزال ملتزما بتعاونه مع إيران.

كما تطرق الفياض إلى موضوع تنقلات قوات “الحشد الشعبي”في العراق، قائلا إن قرار انتشار قوات “الحشد” هو قرار عراقي حصرا وليس لأطراف خارجية وغير مختصة أي نفوذ في هذه المسألة، وتابع: “خطة الانتشار متعلقة بالظروف المیدانیة والعسكریة ولا یجرؤ أي مسؤول لجنة بأن یتكلم معنا في هذه القضیة”

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