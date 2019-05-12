2019/05/12 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. البرلمان يطالب مجلس نينوى بالتريث في انتخاب المحافظ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. البرلمان يطالب مجلس نينوى بالتريث في انتخاب المحافظ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).