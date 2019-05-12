الداخلية تضبط منتسبين في الأنبار متلبسين بمساومة مواطنين بالمال

2019/05/12 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مفتشية الداخلية عن ضبط منتسبين اثنين في الأنبار متلبسين بمساومة مواطنين بالمال مقابل عدم رفع بصماتهم.

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