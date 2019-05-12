الهام: منصور المرعيد محافظاً جديداً لنينوى.. سيصوت عليه غداً

2019/05/12 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت عضو مجلس محافظة نينوى هيام الهام، اليوم الأحد، أن المجلس سيصوت على اختيار النائب منصور المرعيد محافظا خلفا للمقال نوفل العاكوب، يوم غد.وقالت

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