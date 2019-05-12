2019/05/12 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أفاد مصدر في حديث صحفي اطلعت عليه "العهد نيوز" في محافظة ديالى، اليوم الأحد، بإندلاع حريق في مزرعة للحنطة شرقي المحافظة.

وقال مصدر، إن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور.. فرق الدفاع المدني تكافح حريق شب في مزرعة شرقي ديالى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور.. فرق الدفاع المدني تكافح حريق شب في مزرعة شرقي ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).