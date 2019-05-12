2019/05/12 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vy_KUNlSWF0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #بين_أهلنا | 70 سنة في صناعة القوارب.. ينجزها في أقل من 5 أيام قصة أبو حكيم) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. #بين_أهلنا | 70 سنة في صناعة القوارب.. ينجزها في أقل من 5 أيام قصة أبو حكيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ام بي سي العراق).