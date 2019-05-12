الموسوي: سنستخدم القانون ضد اي وزارة تمتنع عن توطين رواتب موظفيها

2019/05/12 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد بين لنائب عن تحالف الفتح، حامد الموسوي، الاحد، انه سيتم اللجوء الى القانون ضد اي وزارة تمتنع عن توطين رواتب موظفيها، مؤكداً على اهمية الوقوف مع وبقوة مع رئيس الوزراء في موضوع توطين الرواتب.وقال الموسوي في بيان تلقته /المعلومة/: “في الوقت الذي نبارك فيه خطوات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وإصراره على […]

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