التجارة تستجيب لمناشدة فلاح عبر الفرات وتحقق في فساد سايلو بميسان

2019/05/12 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} شكلت وزارة التجارة، لجنة تحقيقية في تهم فساد ضد سايلو في محافظة ميسان بسبب تلكؤه في استلام محصول الحنطة من المزارعين والفلاحين.

وذكر مصدر في الوزارة لوكالة {الفرات نيوز} ان "وزير التجارة محمد العاني، وجه بتشكيل لجنة تحقيقية وتدقيقية بما ورد في حديث الفلاح على ان يرد التقرير خلال 48 ساعة".وبين ان "توجيه الوزير هو استلام كافة الكميات المسوقة من الفلاحين والمزارعين هذا الموسم وان كانت خارج الخطة إستنادا لقرار مجلس الوزراء وتوجيهات رئيس الوزراء".وأكد المصدر انه "بإمكان اي فلاح الاتصال بالهواتف الساخنة في حالة رفض اي مركز تسلم المحصول وبإمكان الاتصال بوكالة {الفرات نيوز} عن أي شكوى ترد من جميع المحافظات وستعالج بسرعة".وأعرب المصدر في وزارة التجارة "عن استعداد الوزارة لتلقي أي حالة ولدينا اجراءات عاجلة لمعالجة كافة الاشكالات التي يتعرض لها الفلاحون".وكان أحد المزارعين قام برمي أطنان من الحنطة على الطريق في محافظة ميسان.ويظهر مقطع الفيديو لمراسل {الفرات نيوز} كميات كبيرة من الحنطة وهي مرماة على طرق الحولي في ميسان.وقال الفلاح للمراسل" تعمدت الى رمي أطنان من الحنطة في الشارع لعدم استلامها من قبل مدير سايلو الطيب في ميسان"، مشيرا الى" تواطئ مدير السايلو مع التجار لعدم استلام الحنطة من الفلاحين" على حد قوله.انتهى

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