التعليم تمنح الجامعات صلاحية تحديد موعد الامتحانات النهائية

2019/05/12 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منح الجامعات كافة صلاحية تحديد مواعيد بدء الامتحانات النهائية لطلبة الدراسات الاولية وللسنة الدراسية الحالية 2019/2018.

وقال وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي فؤاد قاسم محمد، في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "وزير التعليم العالي قصي السهيل وافق على منح الجامعات صلاحية تحديد بدء الامتحانات النهايئة بما يتلائم مع عدد المواد الدراسية في الكليات والمعاهد".ودعا وكيل الوزارة "الجامعات الى مراعاة تحديد المدد الزمنية للامتحانات بما لايتعارض مع موعد تسليم القاعات الدارسية لوزارة التربية".انتهى

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