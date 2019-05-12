النائب السوداني يدعو وزارة الصحة والمنظمات الانسانية الى الإسراع في توفير علاج مرضى ( الثلاسيميا)

2019/05/12 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب محمد شياع السوداني وزارة الصحة والمنظمات الفاعلة في المجال الانساني الى العمل الجاد للإسراع في توفير العلاج لمرضى الدم الوراثي ( الثلاسيميا).واكد في بيان على” ضرورة تلبية الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمراكز المتخصصة بعلاج هذا المرض واعداد خطة لتلافي النقص والتلكؤ الحاصل وتحديدا في محافظة البصرة كون نسبة الاصابات فيها مرتفعة بسبب التلوث […]

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