السوداني يدعو الى الإسراع في توفير علاج مرضى

2019/05/12 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، وزارة الصحة والمنظمات الفاعلة في المجال الانساني الإسراع في توفير العلاج لمرضى الدم الوراثي ( الثلاسيميا) .

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