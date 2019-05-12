الحلي: حزب البعث وداعش نفذا منهجية وحشية متشابهة ضد الإنسانية

2019/05/12 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد الامين العام لمؤسسة حقوق الانسان في العراق وليد الحلي ان السلوك

الاجرامي الذي اختطه حزب البعث هو من بُنِيت على اساسه القاعدة

وداعش. واشار الحلي الى إن التربية المعادية للانسانية والمنتهكة لحقوق

الانسان والتي انتهجها حزب البعث وقياداته هي التي انتجت القتل

والانتقام والخراب في العراق والعديد من الدول, مبينا ان كوادر البعث

هم من اسس عصابات داعش الارهابية في الجانب الامني والاستخباري

والعسكري والتنفيذي، وفي بث الاشاعات والاكاذيب وتسخير بعض وسائل

الاعلام لزعزعة الثقة بالنظام المنتخب من الشعب، وايجاد الفتن والحروب

والمشاكل والأزمات في العراق.

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