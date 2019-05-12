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الامارات تعترف باستهداف 4 سفن تجارية في المياه الإقليمية


الامارات تعترف باستهداف 4 سفن تجارية في المياه الإقليمية
2019/05/12 | 18:43
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الامارات تعترف باستهداف 4 سفن تجارية في المياه الإقليمية

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