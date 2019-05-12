فتى عراقي ينفذ ضربة البداية لمبارة كرة قدم في الدوري الروسي

2019/05/12 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة نفذ الفتى العراقي قاسم الكاظمي بطل صورة “الرغبة في الحياة” ضربة بداية مباراة سبارتاك موسكو وضيفه أوفا والتي تجري حاليا ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الروسي لكرة القدم.الفتى الكاظمي هو بطل صورة “الرغبة في الحياة” والتي فازت بمسابقة أندريه ستينن الدولية التي استحدثتها وكالة روسيا سيغودينا الروسية.وفازت صورة “الرغبة في […]

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