الصحة تعلن إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالتعاقد مع المستشفيات الأجنبية

2019/05/12 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إنهاء جميع الاجراءات الخاصة

بالتعاقد مع المستشفيات الاجنبية التي استوفت المعايير الفنية والقانونية لغرض اخلاء

المرضى العراقيين المتعذر علاجهم داخل العراق.

وذكر بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، ان ” قسم العقود استقبل وبحضور كاتب عدل الوزارة وممثل عن قسم الاخلاء، فريقا

من المستشفى التركي ميموريال/ انطاليا لغرض اتمام توقيع وثيقة اخلاء المرضى”.

وأشار إلى أن “قسم العقود قام بأنهاء جميع الاجراءات

الخاصة بالتعاقد مع المستشفيات الاجنبية التي استوفت المعايير الفنية والقانونية لغرض

اخلاء المرضى العراقيين المتعذر علاجهم داخل العراق ضمن برنامج الاخلاء الطبي”،

مبيناً انه “القسم أكد على ممثل مستشفى ميموريال ضرورة تقديم أفضل الخدمات للمرضى

العراقيين”.

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