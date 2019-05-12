2019/05/12 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ ديالى

أعلنت

قيادة شرطة ديالى، اليوم الاحد، الإطاحة بـ3 اشخاص يبتزون الشباب على مواقع التواصل

الاجتماعي داخل المحافظة، فيما دعت الى “ضرورة” الإبلاغ عن اية حالة من هذا

النوع يتعرض لها الفتيات والشبان.

وقال

الناطق باسم القيادة العقيد غالب العطية في تصريح صحفي، إن “فريق أمني مختص في

قيادة شرطة ديالى نجح بالاطاحة بـ3 مبتزين يحاولون ابتزاز فتيات وشباب على مواقع التواصل

الاجتماعي داخل المحافظة”.

وأضاف

العطية: “نهيب بالشباب من كلا الجنسين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالة ابتزاز

قد يتعرضون لها وعدم السكوت على الشكوى، وتم تحديد ارقام هواتف لهذا الغرض”، متعهدا

بـ”ضمان سرية المعلومات وهوية المتصل”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

15

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ديالى تعلن اعتقال 3 أشخاص ابتزوا فتيات على مواقع التواصل) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ديالى تعلن اعتقال 3 أشخاص ابتزوا فتيات على مواقع التواصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).