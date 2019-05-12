لجنة نيابية تعلق على أنباء دخول شركات أميركية “سيئة الصيت” إلى العراق

2019/05/12 | 18:46

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أكد عضو لجنة الخدمات النيابية عباس العطافي، الأحد، عزم لجنته التحري بشأن أنباء دخول شركات أمنية أميركية "سيئة الصيت" إلى العراق دون موافقات رسمية.

وقال العطافي في تصريح تابعته "الاتجاه برس"، إن "لجنة الخدمات في مجلس النواب تعتزم التحري بشأن ما اثير في وسائل الإعلام حول دخول شركات أمنية أميركية سيئة الصيت إلى العراق".

وأضاف العطافي قائلاً: "لو ثبت دخول شركات أمنية سيئة الصيت إلى البلاد دون موافقات رسمية حكومية فسنعمل على استضافة الحكومة والجهات المعنية داخل اللجنة".

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