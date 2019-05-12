بالوثيقة.. البرلمان يخاطب مجلس مكافحة الفساد بفتح تحقيق في انتخاب محافظ نينوى

2019/05/12 | 18:47

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بغداد اليوم- بغداد

خاطبت رئاسة مجلس النواب، الاحد (12 أيار 2019)، المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي يترأسه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بفتح تحقيق مع أعضاء في البرلمان بعد وجود "شبهات فساد" ضدهم تتعلق بانتخاب محافظ نينوى.

بغداد اليوم _ بغداد

قدم النائب حسن خلاطي طلبا الى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي للعمل بنظام سلم الرواتب الموحد في كافة الوزارات.

وقال خلاطي في وثيقة الطلب وحصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، إن "كثرة المطالبات والاحتجاجات والاضرابات التي أخذت

بغداد اليوم- بغداد

لوح النائب حامد الموسوي، الاحد (12 أيار 2019)، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي وزارة او جهة تعرقل موضوع توطين رواتب الموظفين، مؤكدا على ان توطين رواتب الموظفين خطوة مهمة للقضاء على الفساد.

وقال الموسوي في بيان تلقته "

بغداد اليوم _ نينوى

كشفت عضو مجلس محافظة نينوى هيام الهام، اليوم الأحد، أن المجلس سيصوت على اختيار النائب منصور المرعيد محافظا خلفا للمقال نوفل العاكوب، يوم غد.

وقالت الهام لـ(بغداد اليوم)، إن "توافقات سياسية حصلت على تولي النائب منصور الم

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