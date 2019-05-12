وجع عفرين ينقل الى لوحات بيضاء بكوباني

2019/05/12 | 18:47

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اربيل (كوردستان 24)- اجتمع في مدينة كوباني بشمال سوريا 26 فنانا تشكيليا بغية رسم لوحات تعبر عن المآسي التي حلت بمنطقة عفرين وسكانها بعد أن تم احتلالها من قبل تركيا وفصائل سورية معارضة.

ويقول محمد جاويش وهو فنان من عفرين لكوردستان24 "أحاول أن أجسد آلام العفرينيين بريشتي وألواني..أحاول فقط أن أفعل شيئا لوطني وأهلي".

ويشارك في هذا التجمع رسامون كورد وعرب من عفرين وكوباني والجزيرة، حيث يقوم كل فنان برسم لوحتين على الأقل خلال ايام التجمع.

ويقول أحد المشاركين وهو الفنان برهان عبدي "كل فنان مشارك سيرسم على الأقل لوحتين، ورسوماتنا مختلفة ومتنوعة".

والتجمع الذي نظمته هيئة الثقافة والفن لاقليم الجزيرة سيستمر حتى 16 من شهر ايار مايو الجاري ثم ستنقل كافة اللوحات الى المعرض الفني السنوي في مدينة القامشلي.

وتقول رئيسة هيئة الثقافة والفن لاقليم الجزيرة روضة حسن لكوردستان24 "كان من المقرر أن يقام هذا النشاط في عفرين ولكن للاسف..عفرين محتلة".

تحرير سوار أحمد

عن تقرير لرضوان بيزار

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