2019/05/12 | 19:18

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السياسية

الأحد 12 مايو 2019 | 07:06 مساءً | عدد القراءات : 13

بالوثيق..



االحلبوسي يوجه بالتحقيق بشبهات فساد انتخاب محافظ نينوى

بغداد/..



وجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الاحد، بفتح تحقيق عاجل بوجود شبهات فساد ودفع رشاوى لمجلس محافظ نينوى لانتخاب شخصية معينة كمحافظ لنينوى.انتهى3

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