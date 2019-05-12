English | كوردى

بالوثيق.. االحلبوسي يوجه بالتحقيق بشبهات فساد انتخاب محافظ نينوى


بالوثيق.. االحلبوسي يوجه بالتحقيق بشبهات فساد انتخاب محافظ نينوى
2019/05/12 | 19:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

السياسية

الأحد 12 مايو 2019 | 07:06 مساءً | عدد القراءات : 13

بالوثيق..

االحلبوسي يوجه بالتحقيق بشبهات فساد انتخاب محافظ نينوى

بغداد/..

وجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الاحد، بفتح تحقيق عاجل بوجود شبهات فساد ودفع رشاوى لمجلس محافظ نينوى لانتخاب شخصية معينة كمحافظ لنينوى.انتهى3

aynaliraqnews.com/resizer.php?imgfile=admin/upload/irq_747492943_1557677160

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيق.. االحلبوسي يوجه بالتحقيق بشبهات فساد انتخاب محافظ نينوى) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيق.. االحلبوسي يوجه بالتحقيق بشبهات فساد انتخاب محافظ نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).

كامل التفاصيل في: عين العراق ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا