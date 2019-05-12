المان سيتي ينهي سيناريو تبادل الصدارة للتتويج بـ

2019/05/12 | 19:19

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بغداد اليوم

انهى فريق مانشستر سيتي اليوم الاحد سيناريو تبادل الصدارة في التتويخ بلقب الدوري الانكليزي بعد الفوز على برايتون 4-1، في الجولة الاخيرة من عمر المسابقة، فيما حل ليفربول بمركز الوصافة بالفوز بنفس التوقيت على وولفرهامبتون 2-صفر، ولحساب الجولة نفسها.

الشوط الاول من لقاء ليفربول و وولفرهامبتون، بدأ الاول ضاغطا مع الدقائق الاولى للمباراة واعلن ساديو ماني بهدف التقدم عند الدقيقة 17، واستمر ليفربول بالضغط بحثا عن هدف الامان، فيما تراجع وولفرهامبتون للدفاع والاعتماد على الهجمات المرتدة،الا ان الشوط انتهى بهدف ليفربول الوحيد.

وعاد ساديو ماني في الشوط الثاني وعند الدقيقة 81 وهدف التقدم لليفربول، الا ان زيادة الغلة اصبحت غير نافعة لليفربول بعد انباء تقدم المان سيتي بفارق كبير، لينهي ليفربول اللقاء متفوقا 2-صفر.

اما مانشستر سيتي وفي مباراته امام برايتون فقد اهتزت شباكه بهدف السبق لصالح برايتون في الشوط الاول وعند الدقيقة 27 عن طريق غلين موراي، فيما انتفض السيتي خلال دقيقة واحدة فقط وادرك التعادل في الدقيقة 28 بواسطة سيرجيو أغويرو، ومن ثم هدف التقدم عند الدقيقة 38 بإمضاء ايميريك لابورت، لينهي المان سيتي الشوط الاول متقدما 2-1.

وفي الشوط الثاني اضاف المان سيتي هدفا ثالثا عن طريق رياض محرز في الدقيقة 63 من زمن اللقاء، واستمر السيتي بافضلية والهدف الرابع عند الدقيقة 72 بإمضاء إلكاي جوندوجان، وتحكم المان سيتي بالمتبقي من وقت اللقاء، وانهاء المباراة متفوقا 4-1 والتتويج بلقب الدوري الانكليزي.

وبفوز المان سيتي اليوم ارتفع رصيده الى النقطة 98 والصدارة، فيما وصل رصيد ليفربول الى النقطة 97 والمركز الثاني.

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وقلب سيتي تأخره أمام مضيفه برايتون بهدف،

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