2019/05/12 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أفادت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، اليوم الأحد، بأن 6 أشخاص أصيبوا بأعيرة نارية في مدينة أميان شمال البلاد.وأشارت الصحيفة إلى أن حالة أحد المصابين بالرصاص خطيرة جدا.وقالت “لو باريزيان” إن من بين الجرحى الستة، الذين تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، خمسة أصيبوا بشظايا الرصاص، فيما أصيب الشخص السادس في ساقه وذراعه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة ستة اشخاص باطلاق للرصاص شمالي فرنسا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة ستة اشخاص باطلاق للرصاص شمالي فرنسا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).