ممارسة الرياضة في رمضان.. أسلوب خاص.. وفوائد متعددة

2019/05/12 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينصح خبراء التغذية بضرورة ممارسة بعض التمارين الرياضية البسيطة في رمضان للحفاظ على رشاقة الجسم وتجنب زيادة الوزن.

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