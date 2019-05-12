بالوثيقة.. الحلبوسي يخاطب مجلس مكافحة الفساد بفتح تحقيق في انتخاب محافظ نينوى

2019/05/12 | 19:29

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خاطبت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاحد المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي يترأسه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بفتح تحقيق مع أعضاء في البرلمان بعد

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