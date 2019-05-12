مكتسحاً برايتون.. مانشستر ستي بطلاً للبريميرليج للمرة الثانية على التوالي

2019/05/12 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توج فريق مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2018/2019، بعد الفوز على فريق برايتون بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، عصر اليوم، ضمن لقاءات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من البريميرليج.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم السيتي بهدفين لهدف، الهدف الأول أحرزه أصحاب الأرض في الدقيقة 27 عبر جيلن موراي وبعدها بدقيقة واحدة تمكن الأرجنتيني سرجيو أجويرو من إحراز هدف التعادل للسكاي بلو، ثم في الدقيقة 38 أحرز المدافع الفرنسي إيمريك لابورت الهدف الثاني للسيتي.

وفي الشوط الثاني من المباراة، تمكن الدولي الجزائري رياض محرز من تسجّيل الهدف الثالث للسيتي، في الدقيقة 63، ثم في الدقيقة 72 أحرز الألماني إلكاي جوندوجان الهدف الرابع للضيوف.

هذا الفوز رفع رصيد فريق مانشستر سيتي للنقطة 98 ليتوج رسيمًا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي بعد صراع شرس على اللقب هذا الموسم مع ليفربول، فيما توقف رصيد فريق برايتون عند 36 نقطة بالمركز السابع عشر في سلم الترتيب.

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