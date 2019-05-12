سعدون: قيادة فريق الحسين مغامرة

2019/05/12 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصف صادق سعدون، مدرب فريق الحسين الجديد، مهمته مع الفريق بأنَّها مغامرة يسعى من خلالها إبقاء الفريق في الدوري الممتاز.

وقال سعدون في تصريح صحفي، إنَّ المهمة ليست سهلة بل مغامرة كبيرة لاسيما بعد النتائج المتدنية للفريق وتوسيع الفارق بالنقاط مع الفرق التي تسبقنا في جدول الترتيب.وبيَّن "أدرك تمامًا صعوبة المهمة، لكنَّني أعشق التحديات، وطالما عملت في ظروف صعبة"، مبينًا أنه رفع شعار التحدي، ويراهن على ما يملك من أسلحة، وفكر تدريبي، وذلك سيتبين خلال المباريات.وأضاف: "الحسين يمتلك عناصر جيدة في صفوفه، قادرة على صنع الفارق، فهي مواهب شبابية، ولديهم طاقات كثيرة، وبدورنا كجهاز تدريبي سنبرهن للجميع مكانتنا، ونعود بقوة ونحافظ على البقاء في دوري الأضواء".ويقود المدرب صادق سعدون، أول حصة تدريبية له مع الحسين، عصر اليوم الأحد، في مدينة الصدر.يذكر أن الهيئة الإدارية للنادي، أبقت على الكادر التدريبي المساعد المكون من محمد نعمان، وزياد قاسم مساعدين وساجد جمعة، مدربًا لحراس المرمى، وطارق مصعب مدرب للياقة البدنية، وصبحي العزاوي، مشرفًا للفريق، وفاضل زغير مديرًا إداريًا.انتهى

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