الفتح يكشف عن تواجد أمريكي جديد في صلاح الدين

2019/05/12 | 19:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تحالف الفتح عن تواجد أمريكي قتالي جديد داخل قاعدة سبايكر الجوية الواقعة في محافظة صلاح الدين.

وقال النائب محمد كريم في تصريح "للاتجاه" " إن الأقراص الحرارية التي أطلقتها الطائرات الأميركية بالقرب من سبايكر كشفت عن وجود قوات قتالية أمريكية داخل القاعدة،لافتاً ،إلى "أن عمل تلك القوات توفير الحماية والغطاء الأمني لتحركات عصابات داعش الإرهابية".

ورغم المطالبات الشعبية برفض التواجدِ العسكري الأميركي تصر بعض الكتل على تسويف هذه المطالبات تحت قبة البرلمان،وما تزال هذه الكتل تعيش الانقسامات بشأن تشريع قانون لجدولة انسحاب القوات الأجنبية.

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