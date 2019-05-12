خاص| نائب عن الحكمة يكشف عن رؤيته ازاء توافقات “الفتح” و”سائرون”

2019/05/12 | 19:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خاص

بين النائب عن كتلة الحكمة النيابية جاسم البخاتي ، اليوم الاحد ، رؤيته ازاء الاتفاقيات المبرمة بين تحالفي الفتح وسائرون في تسيير ملفات الحكومة والدرجات الخاصة .

وذكر البخاتي في تصريح خاص لـ “الاتجاه برس” ، ان “الموعد النهائي لحسم ملف الدرجات الخاصة يوم 30 حزيران” ، داعيا الى “ان تكون الحوارات بين سائرون والفتح بشان الدرجات الخاصة ان لاتكون بنفس الالية التي تم تشكيل الحكومة بها” .

واضاف “اتمنى ان لا تكون المحاصصة والاتفاقيات المبطنة واتمنى ان تكون واضحة” ، مبينا “اما نذهب باتجاه التوازنات والاستحقاقات او باتجاه الكفاءات ونبتعد عن التوازنات”.

وتوقع ان ملف الدرجات الخاصة لايختلف عن تشكيل الحكومة واللجان النيابية قائلا: “الحالة التي نراها مثل ما حدث برئاسات اللجان والوزارات نفس المؤثرات و المسارات “.

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