2019/05/12 | 19:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #التجربة تخلق حيرة في العراق حول كلمة "مأنتخ" #رمضان_يجمعنا) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: y7OJruIB5MQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #التجربة تخلق حيرة في العراق حول كلمة "مأنتخ" #رمضان_يجمعنا) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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