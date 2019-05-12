بالقوائم أسماء المتعينين من خريجي المعاهد الطبية في صحة كربلاء

2019/05/12 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة كربلاء المقدسة، اليوم الاحد، عن أسماء الخريجين للعام الدراسي 2018_ والذي تم تعينهم على المراكز الصحية في المحافظة.ودعت صحة كربلاء، الذوات المدرجة أسماهم في القوائم المرفقة من الخريجين للمعاهد الطبية التقنية وحسب الأقسام والعناوين المؤشرة إزاء كل منهم لمراجعة المؤسسات الصحية الموزعين إليها ومن ثم المباشرة فيها وحسب الأوامر الإدارية المدرجة ادناه.انتهى/ ف

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