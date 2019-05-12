غوارديولا يحسم أمر انتقاله إلى يوفنتوس

2019/05/12 | 19:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة حسم بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أمر بقائه مع الفريق، حيث أكد أنه لن يرحل قبل عامين على الأقل، وفقا لصحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية.وكان مشجعو السيتي قلقون من أن يرحل المدرب الإسباني قبل موسم 2019-2020 والذي سيكون الرابع له على ملعب الاتحاد، خاصة بعد ظهور تقارير صحفية تحدثت عن […]

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