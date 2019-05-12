الإمارات: تعرض 4 سفن تجارية لعمليات تخريبية ولا أضرار

2019/05/12 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات، تعرضت صباح اليوم الأحد لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة

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