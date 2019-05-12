مانشستر سيتي بطلًا للدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية على التوالي

2019/05/12 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ رياضية

تُوِّج

نادي مانشستر سيتي بطلًا للدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2018/2019، بعد فوزه

4/1 على برايتون في ختام منافسات الجولة الـ38 من الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد،

في حين تغلب ليفربول 2/0 على وولفرهامبتون.

وتقدم

برايتون بهدف من ضربة رأس عبر غلين موراي في الدقيقة 27، لكن النجم الأرجنتيني سيرجيو

أغويرو تعادل سريعًا في الدقيقة 28، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف

إيميريك لابورت الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 38.

ووقع

رياض محرز الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 63، قبل أن يسجل إلكاي غوندوغان الهدف

الرابع في الدقيقة 72.

ورفع

الفوز رصيد مانشستر سيتي 98 نقطة، ليتوج بطلًا للمسابقة بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول،

الذي تغلب على وولفرهامبتون ضمن الجولة ذاتها.

وهذا

اللقب الثاني لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، ليصبح أول فريق يحرز اللقب موسمين

متتاليين منذ عقد من الزمان، حيث كان مانشستر يونايتد آخر من فعلها وكان ذلك في 3 مرات

متتالية (2006/2007، 2007/2008، 2008/2009).

وهذا

اللقب الرابع لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي في آخر 10 مواسم، والسادس منذ تأسيس

النادي العام 1880.

وحقق

مانشستر سيتي 32 فوزًا، مقابل تعادلين و4 خسائر، وسجل 93 هدفًا، في حين تلقى 23 هدفًا،

وهو الأكثر تسجيلًا للأهداف الموسم الحالي.

وهذا

ثاني ألقاب مانشستر سيتي الموسم الحالي، إذ أحرز بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

في فبراير الماضي، ويلاقي واتفورد في 18 مايو المقبل، في المباراة النهائية لكأس الاتحاد

الإنجليزي، حيث يسعى لتحقيق اللقب السادس في البطولة.

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