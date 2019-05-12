في ديالى.. هلاك 75% من اقدم غابات النخيل قرب الحدود مع ايران

2019/05/12 | 19:49

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بغداد اليوم- ديالى

كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى، الاحد، عن هلاك 75% من اقدم غابات النخيل شرقي المحافظة قرب الحدود م...





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