2019/05/12 | 19:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى، الاحد، عن هلاك 75% من اقدم غابات النخيل شرقي المحافظة قرب الحدود م...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
في ديالى.. هلاك 75% من اقدم غابات النخيل قرب الحدود مع ايران) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- ديالى
كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى، الاحد، عن هلاك 75% من اقدم غابات النخيل شرقي المحافظة قرب الحدود م...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
في ديالى.. هلاك 75% من اقدم غابات النخيل قرب الحدود مع ايران) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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