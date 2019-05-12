مانشستر سيتي يتوج بالدوري الانجليزي للمرة الثانية

2019/05/12 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- توج فريق مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الثانية بعد فوزه على مضيفه برايتون 4-1.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد سيتي الى 98 نقطة اي بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الذي فاز ايضا في آخر مبارياته بالموسم على ضيفه ولفرهامبتون بهدفين مقابل صفر.

وكان سيتي بحاجة لتحقيق فوزه 14 على التوالي ليضمن التفوق في منافسة لا سابق له على اللقب، لكنه تأخر بهدف سجله جلين موراي بضربة رأس في الدقيقة 27 قبل أن يرد فريق المدرب بيب جوارديولا بقوة.

وعادل سيرجيو أجويرو النتيجة بعد 83 ثانية ووضع ايمريك لابورت سيتي في المقدمة قبل نهاية الشوط الأول.

ومع تقدم ليفربول، الذي دخل الجولة وهو متأخر بنقطة واحدة، في استاد أنفيلد كان فريق المدرب يورجن كلوب لا يزال يأمل في حدوث شيء غير عادي على الساحل الجنوبي.

لكن حين أطلق رياض محرز تسديدة لا تصد سكنت شباك ماثيو رايان حارس برايتون في الدقيقة 61، كان بوسع جماهير سيتي أخيرا بدء الاحتفالات.

وجعل إيلكاي جندوجان النتيجة 4-1 بتسديدة رائعة من ركلة حرة ليختتم يوما رائعا آخر لسيتي الذي أصبح أول ناد يحتفظ باللقب منذ عشر سنوات.





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