هل سيشعل بحر “ايجة” حرباً بين تركيا واليونان؟

2019/05/12 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة دعت الخارجية التركية في بيان نشرته، اليوم الأحد، اليونان إلى التخلي عن محاولات فرض أمر واقع في بحر إيجة عبر تهميش المصالح التركية المشروعة والقوانين الدولية والحقائق التاريخية.وجاء بيان المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي ردا على تصريحات أدلى بها وزيرا الخارجية والدفاع اليونانيان حول المشاكل الحاصلة بين أنقرة وأثينا في بحر […]

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