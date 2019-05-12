الداخلية تعتقل منتسب بحوزته باج مزور برتبة ضابط في بغداد

2019/05/12 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أفاد مصدر امني، اليوم الأحد، باعتقال منتسب بحوزته باج مزور برتبة ضابط في وزارة الداخلية ببغداد.وقال المصدر في حديث صحفي ، إن "مفارز

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