هلاك 75% من اقدم غابات النخيل في ديالى

2019/05/12 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى، اليوم الاحد، عن هلاك 75% من اقدم غابات النخيل شرقي المحافظة.وقال مدير ناحية قزانية (97كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي

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