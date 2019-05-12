ملك الاردن يشارك بقمة عالمية في باريس للتصدي للتطرف على الإنترنت

2019/05/12 | 20:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشارك العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني يوم الأربعاء المقبل في قمة عالمية “نداء كرايست تشيرش” التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن للتصدي للتطرف على الإنترنت، وذلك بعد الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية في 15 آذار الماضي.وحسب بيان للديوان الملكي […]

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