السيد عمار الحكيم يلتقي رئيس الوزراء الكويتي السابق

2019/05/12 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} التقى رئيس تحالف الاصلاح والاعمار السيد عمار الحكيم رئيس الوزراء الكويتي السابق ناصر محمد الأحمد الجابر الصباح.

وذكر مكتبه في بيان مقتضب، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" السيد عمار الحكيم التقى اليوم الاحد، رئيس الوزراء السابق ناصر محمد الأحمد الجابر الصباح".انتهى

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