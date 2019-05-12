2019/05/12 | 20:05

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بالوثيقة..رئاسة البرلمان تفتح تحقيقاً حول شبهات فساد تتعلق بانتخاب محافظ نينوى الجديد

تأریخ التحریر: : 2019/5/12 19:57

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{بغداد:الفرات نيوز} دعت رئاسة مجلس النواب المجلس الاعلى لمكافحة الفساد بفتح تحقيق حول وجود شبهات فساد تتعلق بانتخاب محافظ نينوى الجديد.

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