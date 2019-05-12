مطالبة برلمانية بالاسراع بتوفير العلاج لمرضى الثلاسيميا

2019/05/12 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب محمد شياع السوداني، وزارة الصحة والمنظمات الفاعلة في المجال الانساني بالعمل الجاد للاسراع في توفير العلاج لمرضى فقر الدم الوراثي ( الثلاسيميا).

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