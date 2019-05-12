مجلس البصرة يعيش حالة انقسام وصراع

2019/05/12 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو مجلس محافظة البصرة كريم الشواك، ان المجلس يعيش حالة انقسام كبيرة بين استجواب المحافظ واقالته ورفض جهات اخرى للأمر.

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