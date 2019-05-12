مان سيتي بطلاً للدوري الانكليزي

2019/05/12 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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احتفظ مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه مساء الأحد على مضيفه برايتون 4-1، ضمن الجولة الأخيرة التي أقيمت جميع مبارياتها في توقيت موحد.

وتقدم برايتون أولا عبر جلين موراي {27}، قبل أن يسجل مانشستر سيتي رباعية عن طريق سيرجيو أجويرو {38} وإيميريك لابورت {38} ورياض محرز {63} وإلكاي جوندوجان {72}.ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 98 نقطة، بفارق نقطة وحيدة أمام ليفربول الذي تغلب في التوقيت ذاته على ضيفه وولفرهامبتون بهدف نظيف.ا

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