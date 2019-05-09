داليا فرهاد حاجي تبحث مع وزير الشباب والرياضة سبل دعم قطاع الشباب والرياضة

2019/05/12 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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استقبلت السيدة النائب د.داليا فرهاد السليڤاني مع عدد من موظفي مكتب مجلس النواب العراقي في زاخو السبت ١١ آيار ٢٠١٩ معالي وزير الشباب والرياضة العراقي د.احمد رياض العبيدي الوفد المرافق له والسيد حميد سلمان رئيس نادي زاخو واعضاء النادي، كما حضر الاستقبال السيد بژار منيب مدير بلدية زاخو و د.



شيرزاد زكريا عميد كلية الرياضة في جامعة زاخو، وجرى مراسيم الاستقبال في ملعب زاخو الدولي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل دعم قطاع الشباب والرياضة، وزار معالي الوزير قضاء زاخو في أقاليم كوردستان للاطلاع على الواقع الرياضي في القضاء، حيث رافقه في زيارته هذه السيد النائب صفوان بشير گرگرى و د.شاكر احمد سموً مدير عام الرياضة في اقليم كردستان، واستمع الوفد الزائر الى مسؤولين الشباب والرياضة والى مدير بلدية زاخو وكذلك لعميد كلية التربية والرياضة وتم مناقشة أهم الاحتياجات الضرورية والنواقص المهمة التى تخص ملعب زاخو والمشاكل التى تواجه الشباب الرياضي في زاخو لغرض النهوض بالواقع الرياضي وتعزيز الايجابيات وتذليل الصعوبات ومعالجة السلبيات لتفعيل دور الشباب.فيما تم بحث عدة مواضيع تخص الجانب الرياضي ومن ضمنها الملف الاقتصادي وتطرق معالي الوزير الى اهمية التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم والحكومة المحلية واضاف سيادته ان المسؤولية على الجميع لزيادة الاهتمام بالشباب.

بدورها طالبت السيدة النائب د.داليا فرهاد معالي وزير الشباب الى تقديم الدعم اللازم لنادي زاخو والشباب الرياضي واشادت بقدارتهم في جميع مجالات الرياضة وذكرت ايضا ان نادي زاخو لكرة السلة يمثل العراق دولياً الآن، ومن جانبه وعد معالي الوزير بالدعم سواء في خطة هذه السنة أو لسنة ٢٠٢٠ وذكر ايضا سيكون الدعم على قدر الانجاز، مضيفاً معاليه بأن وجود لجنة خماسية من ذوات الاختصاص والخبرة هي من ستضع الخطة الاستراتيجية للدعم في جميع مجالات الرياضة والشباب.

وفي ختام الزيارة ثمنت د.داليا فرهاد بزيارة وزير الشباب والرياضة وقدمت الشكر والتقدير لمعاليه على هذه الزيارة لقضاء زاخو التي دلت على حرصه واهتمامه المباشر ومواصلة جهود الوزارة بكوادرها للعمل من أجل تطوير مهارات الشباب وقدراتهم، وللمزيد من العطاء في خدمة ودعم الواقع الرياضي بما يليق بأسم العراق في المحافل والبطولات الدولية.

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