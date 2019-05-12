2019/05/12 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس الجمهورية برهم صالح على أهمية تبني الحوار الجاد والبناء

لحل جميع المشاكل وتغليب المشتركات على الخلافات، والنأي عن سياسة

المحاور.جاء ذلك لدى إستقباله سفراء بريطانيا والمانيا وفرنسا في بغداد وأكد

صالح حرص العراق على اقامة علاقات تعاون متوازنة مع جيرانه واشقائه

واصدقائه بما في ذلك الولايات المتحدة وايران، وبما يعزز الأمن

والاستقرار والازدهار الاقتصادي في المنطقة والعالم ، موضحاً ان

الحوارات مع دول الجوار والبلدان العربية والاقليمية والاوربية تصب في

هذا الاتجاه ، من جهتهم أكد سفراء الدول الاوربية الثلاث ارتياحهم

لتطور العلاقات مع العراق وسعي دولهم لترسيخ وزيادة التعاون، مشيدين

بالسياسة الخارجية المتوازنة للعراق والدور الذي يلعبه في محيطه

العربي والاقليمي، كما جددوا رغبة دولهم في المساهمة بإعمار

العراق، واغتنام فرص الاستثمار امام الشركات الاوربية المتطلعة

للعمل في البلاد، مشيرين الى تطابق وجهات النظر بين الجانبين حول

الأزمة في المنطقة واهمية نزع فتيلها ، وجرى خلال اللقاء استعراض تطور

العلاقات بين العراق ودول الاتحاد الاوربي وسبل استمرار التعاون في

جميع المجالات، الى جانب بحث تطورات الاوضاع في المنطقة في ظل التوتر

الحالي بين الولايات المتحدة والجمهورية الاسلامية الايرانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يشدد على أهمية تبني الحوار لحل المشاكل والنأي عن سياسة المحاور) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يشدد على أهمية تبني الحوار لحل المشاكل والنأي عن سياسة المحاور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).