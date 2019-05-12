الكمارك:إعادة إصدار ارسالية أدوات أحتياطية للسيارات مخالفة في منفذ ام قصر الجنوبي

2019/05/12 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت السلطات الكمركية في مركز كمرك ام قصر الجنوبي اليوم الأحد عن إعادة إصدار أرسالية مواد أحتياطية للسيارات (دسكات ) محملة في حاوية حجم ٤٠قدم مخالفة لضوابط وتعليمات الاستيراد المتبعة.

وأكدت الهيئة في بيان وتلقته وكالة صدى” انها قامت بأعادة اصدار المواد وفقا لمحضر مشترك مع الجهات الساندة في المنفذ لوجود نقص في اوراقها الرسمية وقد سيلت بالسيل الكمركي حسب الأجراءات القانونية والتعليمات النافذة.





يذكر أن الهيئة العامة للكمارك تعلن بشكل مستمر عن ضبط واعادة اصدار مواد مختلفة يتم كشفها في مراكزها الكمركية في محاولات متكررة للتهريب والتحايل على القانون.

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